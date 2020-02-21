港人不滿政府抗疫表現　76%撐全面封關遏制疫情

新冠肺炎疫情下人心惶惶，政府應對疫情工作屢受批評，當中強制家居隔離令更被人質疑是形同虛設。香港民意研究所今午(21日)公布有關市民對疫情及政府抗疫措施的調查，結果顯示70%受訪者不滿政府應對疫情的表現，76%人認為全面封關才可制止疫情進入香港。有學者指，雖然不滿政府表現的人數有下跌趨勢，但持負面意見的比率仍然高，認為政府在防疫和抗疫的工作上絕不能掉以輕心。

調查於周一(17日)至今早9時進行，在「香港市民代表群組」和「香港市民自結群組」分別訪問了1120和12,042人。結果顯示，分別70%/79%不滿港府應付疫情的表現，亦有76%/80%人認為全面封關才能有效防止疫情傳入香港，當中有65%/71%嘗試預計自己在未來一個月有機會感染新冠肺炎，35%/29%人則表示不知道或難以回答。

對於政府針對疫情而採取的措施，50%/69%不滿當局執行強制家居隔離令、42%/52%不滿安排火炭駿洋邨轉為檢疫中心，另外有38%/49%和42%/52%人不滿政府處理港人滯留在「世界夢號」郵輪及日本橫濱「鑽石公主號」郵輪的表現。

香港民意研究所主席及行政總裁鍾庭耀表示，從「香港市民代表群組」的數據可見，不滿政府表現的人數由上次調查的76%下跌至是次的70%，但他認為持負面意見的比率仍然高，故認為政府在應對疫情上不能掉以輕心。