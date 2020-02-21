中六男生網售口罩騙財　借友人戶口過橋收錢

警方接獲本月2日接獲一名市民報案，指在社交網看到一則售賣口罩廣告，並以200港元向賣家訂購2盒共100個口罩，惟經銀行轉帳後，沒有收取任何口罩，亦不能聯絡賣家，始知被騙。警方經深入調查後，鎖定兩名目標人物。

昨日(20日)下午，警方在旺角以涉嫌串謀詐騙拘捕一名18歲中六男生。警方指，男生首先以借1,000多港元為藉口，向友人套取銀行戶口號碼以便還錢。實際上，男生同時在社交網上載有口罩銷售廣告，並要求買家將款項存入友人的戶口。事後，男生聲稱「還多咗錢」，要求友人將多餘金額以現金形式交還給他，從中獲利。友人在不知情的情況下，被男生利用屬於其個人的銀行戶口收取犯罪得益。

其後，友人被警方聯絡協助調查才發現異樣。警方懷疑男生為增加警方調查難度才出此計策。警方相信案件有167名受害人，全部人均未收取任何貨品，涉及金額約60,000港元，案件交由大埔警區刑事調查隊跟進，不排除有更多人被捕。

警方提醒市民，不要將自己的銀行戶口號碼隨便借予別人使用；如發現戶口內有不明來歷或不清晰的帳目記錄，要盡快通知銀行或要求警方協助。另外，市民應光顧有信譽的實體商店及網店。警方又指，「行騙」罪名最高可被監禁10年，而「洗黑錢」罪名最高可罰款500萬港元及監禁14年，市民切勿以身試法。