民間團體推藥物補充計劃　料緩200病人缺藥之急

病人可在醫生處方後，到參與計劃的社區配藥地點取藥。(受訪團體提供)

新冠肺炎疫情嚴峻，大部分公立醫院的長期病患者無法前往門診覆診，有民間團體推出「社區臨時藥物補充計劃」，讓病人可以免費得到短期藥物補充，以解燃眉之急。參與計劃的醫生會核實和簽發藥物處方，讓病人到指定的社區配藥地點配藥和取藥。

整個計劃由民間醫療服務專業人士自發組成，當中包括醫生、藥劑師和醫務行政管理人員。截至周三(19日)計劃已獲27萬港元捐款，預計可為約200名病人提供1天至4星期的藥物支援，實際處方藥物天數視乎病人情況和需要而有所不同。

計劃將於明日(22日)至下周五(28日)試行，對象為長期病患者、無法前往門診覆診、及覆診期在未來1個月的人士。團體通過電話為病人登記，安排他們到參與此計劃的私家診所就診，醫生會根據病人在「醫健通」上的紀錄，重複處方相同藥物，社區藥劑師會根據醫生簽發的藥物處方配藥，預計在醫生簽發處方後的3天內，病人就可以到指定的社區配藥地點取藥。