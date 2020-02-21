何栢良籲市民勿聚餐　憂警員飯局或成新超級傳播組

新冠肺炎疫情持續，至今香港已錄得69宗確診個案。香港大學感染及傳染病中心總監何栢良分析該些確診個案，其中22宗與飲食有關，更出現兩個「超級組群傳播」，呼籲市民在疫情真正受控、即至少連續28天無新增個案前，取消一切聚餐包括戶外燒烤活動，而外出用膳則盡量買外賣。

他指，除有16宗傳入及相關個案外，53宗源頭不明本地感染或其相關個案中，有22宗與飲食有關，並出現3個與傳染組群，包括「打邊爐家族」13人確診、北角明星海鮮酒家聚會7人確診，以及上月13日農曆新年聚會中的2人確診個案。

他稱新冠肺炎平均只會傳染2至3人，若數量超過一倍，即可視為「超級組群傳播」，因此「打邊爐家族」及北角酒家聚餐已屬「超級組群傳播」；最新確診警員個案，在有病徵時曾與59名同袍聚會，有機會成為第3個「超級組群傳播」。

他續稱，由於內地有研究指患者在出現病徵前5至6天帶有傳染性，故提醒市民應盡量避免聚餐。他指，確診警員與確診的一粥麵收銀員疑曾經接觸過，認為警方及衞生署啟用超級電腦追查情況十分正確，並重申市民除出外要注要衞生外，回到家中亦要注意廁所清潔，需定時倒1公升清水到U型排水渠口，才有足夠流量。