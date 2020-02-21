元朗襲擊案地標村公所　屋宇署證屬僭建已令清拆

元朗721事件發生至今7個月，當晚大批白衣人持械在元朗南邊圍村村公所聚集，成為標誌地點。屋宇署證實南邊圍村村公所屬僭建，已向上述地段業權人發出清拆令，屬於新界僭建村屋下首輪取締的目標，要求指定限期內糾正違規事項，元朗地政處積極配合屋宇署行動。

南邊圍村村公所樓高三層，位處約4000呎的私人農地上，土地註冊處紀錄顯示該幅私人農地是鄧泉菴祖的祖堂地，屋宇署於2017年將農地「釘契」，3年間向業主發出至少7張清拆令。

地政總署發言人表示，南邊圍村村公所位於舊批不可建屋地段，俗稱「農地」。由於有關建築物涉及屬於新界豁免管制屋宇僭建物執法策略下的首輪取締目標僭建物，屋宇署已向上述地段業權人就有關僭建物發出清拆令，着令其於指定限期內糾正違規事項。元朗地政處積極配合屋宇署的行動，該處未有就有關地段興建構築物發出牌照或短期豁免書。

去年7月21日元朗發生大規模白衣人持械襲擊市民事件，有人到天水圍警署報警，但警員落閘。當晚數百名白衣人在元朗站旁邊的南邊圍村聚集，部分人走進村公所，有白衣人將鐵通等武器運送到場，防暴警察只留守村口。事後有議員到北角廉政公署舉報，要求廉署調查元朗區警務人員有否觸犯公職人員行為失當罪。