港產可重用可換濾芯口罩　料售價低下月中投產

新冠肺炎疫情下，全球口罩供應緊張。香港大學化學系博士鄺士山(Dr.K Kwong)與冷氣過濾系統公司合作，研發香港製造的可重用可換濾芯口罩「HK MASK」。鄺指此款新口罩透氣程度高，濾芯片每日更換，過濾效能與外科口罩相若，預計下月中可正式投產，每月最少可生產200萬塊，目標濾芯售價可低至2港元，整塊口罩定價及銷售詳情稍後公布，他保證售價屬市民可負擔範圍。

可重用可換濾芯口罩「HK Mask」，由一個可清洗的布套及一個中層濾芯組成。研發團隊以0.3微米的粒子過濾測試，結果顯示使用指定濾芯Nanofiber可阻隔86%的粒子，效果與與外科口罩相若，若濾芯換上兩張面紙，也可阻隔70%粒子。

鄺坦言，該口罩只專為香港人緊急「救命」之用，未必達美國材料和試驗協會(ASTM International)的口罩標準，但強調一般病毒、細菌是依附在飛沫等粒子上傳播，口罩阻隔粒子的程度高，足以抵擋病毒。他透露生產此口罩成本低，少於1萬元，不會向政府的防疫基金申請資助。又指會為「HK MASK」註冊專利以保障製作團隊而不收任何專利費。「HK MASK」圖樣及製作方法將上載至其社交媒體供市民免費下載。