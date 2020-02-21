駿洋邨準住戶可暫住屯門寶田邨中轉屋　或放棄編配

駿洋邨目前正被政府徵用為新冠肺炎檢疫中心，有準住戶收到房屋署通知，可取消今次編配或暫住屯門寶田邨中轉屋，直至駿洋邨入伙。沙田區議員麥梓健表示收到10多宗求助個案，表示有住屋需要，或會暫住寶田中轉屋，而大部分居民都希望入住駿洋邨，不會取消編配。

房署向獲編配火炭駿洋邨的住戶發信指，未能確定入伙日期，住戶可選擇保留駿洋邨單位，期間可以申請入住屯門寶田邨中轉房屋，但視乎供求情況，未必有足夠單位。

住戶亦可取消駿洋邨編配，保留這次編配機會，在擴展市區等待重新編配，但不可要求指定屋邨、樓層及座向等。一旦成功編配後，即使單位不滿意，都會計算為一次有效編配，要用餘下編配機會選擇重配駿洋邨或繼續等下一次編配，並需在兩星期內交回條。

房屋署表示，對已接受預配駿洋邨單位但欲遷往其他屋邨的公屋申請者，署方會在有可調動的公屋資源及適合空置單位可騰空的情況下，盡量配合其需要，但能否成功編配須視乎供求情況。至於那些希望保留已預配的駿洋邨單位，並等待該邨正式入伙的準租戶，如有需要，可申請入住新界屯門寶田中轉房屋，能否成功編配須視乎供求情況。房屋署已於昨日(20日)發信通知已接受預配的駿洋邨準租戶有關上述特別安排的細節。