政府啟動「超級電腦」分析疫情　11警員入住翠雅山房

新冠肺炎攻港近一個月，本港上月23日出現首宗確診個案後，衞生防護中心宣布與警方合作，啟動俗稱「超級電腦」的重大事件和災難支援系統（MIIDSS），分析疫情及追蹤患者之間的關連。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，中心已尋求警方協助啟動超級電腦，請警方協助追蹤需接受檢疫人士。立法會議員郭家麒解釋，超級電腦一般用於追查涉及大量資料的事件，包括尋找感染源頭，相信啟用超級電腦後有助阻截病毒繼續傳播。

另外，昨日(20日)，一名駐守北角警署的48歲男警員經初步測試後對新冠肺炎病毒呈陽性反應。警方高度關注事件，積極配合衞生署進行病理學追蹤，包括提交該名警員過去14日的工作記錄和執勤表等資料。

警方正配合衞生署，安排59名密切接觸者進入檢疫中心接受檢疫，截至今日（21日）晚上10時，有11名警員接獲通知，並陸續入住饒宗頤文化館翠雅山房檢疫中心，包括兩名早前因出現病徵前往醫院求診的警員，另外2名出現病徵的警員則仍在醫院接受治療。出現病徵的4名警員當中，3人的初步檢疫結果呈陰性，1人正等候檢測結果。基於公共衞生考慮，與該警員駐守同一小隊的警務人員已被調派後勤工作，避免與市民接觸；

此外，所有於北角和柴灣警署工作的警務人員均需佩戴口罩，進出警署人士均需量度體溫，在不影響警署服務的情況下確保衞生安全。警方會靈活調派人手，確保相關警區提供的緊急服務不受影響。

警方已全面消毒相關警署設施、報案室、警車和紀律部隊宿舍，包括使用1:49漂白水消毒公共地方，同時已提醒同事減少社交接觸，減低傳染風險，並留意自身健康狀況，如有任何不適，須立即呈報並求醫；以及會繼續與衞生署保持緊密聯絡，全面配合相關檢疫工作。

至於網上流傳香港仔警署一名女警懷疑確診新冠肺炎。該名女警今日下班後感到不適，已前往律敦治醫院求診，檢疫結果呈陰性。