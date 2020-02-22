疫輪84港人乘包機抵港　18人搭其他航班

【02:00】乘客均戴上口罩，胸前掛上編號牌，他們陸續登乘當局安排的旅遊巴士，前往火炭駿洋邨檢疫中心接受隔離。

【01:38】接載鑽石公主號郵輪港人第2班包機抵港，穿着全套保護裝備的衞生署人員登機替乘客檢查，乘客陸續步出機艙，當中不乏長者。

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滯留日本橫濱「鑽石公主號」郵輪的約百多名港人，在昨晚(20日)香港時間約9時，乘搭第2班包機，從日本羽田機場出發返回香港，預計會於今日(22日)凌晨1時40分抵港，乘客隨即被安排入住火炭駿洋邨檢疫中心。

不過，有18名港人在抵達羽田機場後被國泰拒絕登機，據悉他們被日方的醫生告知是緊密接觸者，但之後被通知是錯誤，惟國泰最終仍拒讓他們登機。

入境處處長曾國衞及保安局副局長區志光，今日凌晨在日本會見傳媒，曾國衞表示第二班包機已接載84名鑽石公主號的港人返港，但有18名港人未能乘搭第二班包機，他們會自行購買機票，乘搭其他航班返港。另有2名已離船的港人，被日本當局確認為確診患者的緊密接觸者，他們將於酒店接受隔離，具體安排視乎今天情況決定。

曾國衞表示，昨日下午約3時接獲日本當局通知，指當局讓部分不能落船的港人離開郵輪，要重新審視情況，更一度指有29名落船港人是緊密接觸者，部分港人當時已辦理登機及過關手續，當中有17人在登機閘口被告知有問題，另外有1名從碼頭趕過來的港人被拒登機，當時仍未知道他們是否緊密接觸者，由於航機延誤時間太長，故要讓其他旅客先乘搭包機離開。曾指出日本當局起初建議為18名港人安排入住一晚酒店，今日再視乎情況，但他們決定自行乘搭其他航班返港。

另外，確診的港人中有2人屬重症，一女病人需插喉，其丈夫亦確診；另一重症男子亦需插喉，其妻子亦確診。