新翠邨租戶廁所水倒湧　房署鋸走排氣管恐播毒

房屋署「講一套做一套」，埋下渠務「播毒炸彈」!青衣長康邨康美樓新冠肺炎患者涉及自行改裝廁所排氣管，始發生懷疑首宗「樓上傳樓下」的確診案，房屋署警告公屋居民不可擅自改動喉管，但大圍新翠邨有住戶指近日房署承辦商維修坐廁去水問題時，竟二話不說將排氣管鋸走，只用蓋蓋着切口位，住戶擔心病菌會從罅隙走出，成為「康美樓」翻版，狠批承建商工人馬虎，房署對此毫無監管。房屋署在本報介入後三日隨即協助住戶更換坐廁及駁回排氣喉，聲稱當時工人只暫時將排氣口加蓋密封，以便隨後進行維修。

康美樓兩名確診患者，分別居住於不同樓層的07單位，調查發現低層住戶的廁所的排氣管被截斷，不排除肺炎病菌從排氣管散播，事件引起公眾對排氣管的關注。讀者黃先生指，其外母70多歲，居於新翠邨新月樓一個低層單位30多年，廁所沒有改動過，只是廁板是自行購買。廁所去水近期斷斷續續出現問題，更曾出現倒湧情況，加上肺炎爆發，逐在本月六日向房署投訴，其後承建商工程人員上門檢查，但泵完後情況未有改善，之後便不了了之。

至上周二（11日），廁所水倒湧至滿瀉，他再向房署投訴，兩日後追問房署何時維修，承建商稱，這是非常時期，擔心維修渠管有危險。三日後終於有工人上門維修，不由分說便鋸走排氣管，他質問工人，但對方沒有解釋，只用蓋蓋着切口位，為了避免漏氣，他再用保鮮紙包實。然而，鋸走排氣管後，仍然解決不到廁所去水問題。他批評承建商工人馬虎，而房署又無監管，「依家愈搞愈衰，最驚出事時你話係我哋自己整斷」。

測量師學會建築測量組主席謝志堅指，坐廁設計設有排氣管一定有它的功能，可以提供反虹吸作用，如果只將它封起，會令冀渠壓力出現不平衡，住戶沖水時會製造負壓，將渠內U型隔氣管內水抽走，即使排氣喉密封，病毒及細菌亦有機會坐廁散播至屋內。

房屋署發言人指，承辦商工人於2月14日到該住戶維修時，工序包括需要暫時移除排氣口，以清理坐廁去水位彎曲部分的淤塞物，其後工人暫時將排氣口加蓋密封，以便隨後進行維修；當時工程人員已經向住戶表示工程尚未完成。工程人員本周一（17日）曾與住戶聯絡，表示可安排同日進行維修，但住戶未能配合，遂改為翌日安排更換坐廁及接駁排氣喉。工程現已完成，排氣管亦已重新接駁，淤塞主因為住戶的坐廁去水渠內發現的一只膠杯，與大廈共用排污渠無關。因現時處於疫情期間，需要緊急維修，有關維修費用將酌情處理。