東方日報A1：港孕婦困湖北　唔知等生定等死

新冠肺炎蔓延多時，重災區湖北省封城後，至今仍有逾二千五百名港人滯留當地歸家無期，當中更有十人確診。有議員在過去一星期接獲逾五十宗滯留求助個案，當中涉及一百名港人，年齡介乎七個月至七十歲，其中一名更是懷孕三十周、預產期為四月中的香港孕婦，已超過一個月沒有外出及作任何身體檢查，情況緊急，一星期前她曾向港府求助，但至今仍音信全無。有學者及時事評論員狠批港府「見死不救」，又再展現「踢極唔郁」的施政作風，質疑是否「到出事時先做嘢呀？」促請港府先營救滯留武漢的「婦孺寡弱」。

議員梁美芬昨日召開記者會，並播出其中兩名滯留港人的視像通話片段，其中身處咸寧市的畢小姐，原定農曆年初三（1月27日）與丈夫回港，但因湖北宣布封城未能離開，感到十分焦急和害怕，有當地人員要求她提交港府發出的健康證明和邀請函，才可以回港。畢又擔心在港的兩個小孩和奶奶的生活，其中奶奶服食的藥物已告罄，但家人欲購買時遇到困難，不懂如何處理。

另一個案是身處松滋市的港人張先生，與太太及十二歲兒子滯留當地，他指湖北省政府至今仍未能回答何時才能解封，兒子現時只能透過網絡上課，他亦擔心未能回港繳交公屋租金和煤氣費，會被房屋署列入黑名單和影響收入的問題。

梁表示，向其求助的一百人均未有出現病徵，認為政府可先安排部分人回港，雖然當局曾與他們接觸，但除提供藥物外，沒有再給予任何支援。她續稱，有港人反映，覺得「政府依家好似唔理佢哋」，亦有嬰兒僅餘一罐奶粉。梁現透過通訊軟件視像通話與當地港人聯絡，認為港府跟內地部門溝通存疑，建議港府可安排個案主任利用軟件接觸當地港人，例如一位主任跟進五至十宗個案，至少可安撫他們不穩的情緒。

議員涂謹申則接獲一名懷孕三十周、預產期為四月中的香港孕婦，她現正滯留武漢，由於當地實施封閉式管理，婦人已超過一個月沒有外出，亦未有機會作任何身體檢查。該名孕婦表示，早前曾聯絡港府，然而至今超過一星期仍未收到任何回覆，而內地當局亦表明無意阻止她離開。涂指情況緊急，望特首能作特別安排，協助該名婦人盡快回港。

香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強批評，港府又再展現「踢極唔郁」的施政作風，港府應對港人滯留湖北事件上一直歎慢板，視而不見，不作為；現時有部分滯留湖北的港人處於水深火熱之中，港府一直以湖北交通停頓、香港檢疫設施不足等作為藉口，見死不救。他質疑香港的獅子山精神是否已變成見死不救，是否要這些滯留當地的「婦孺寡弱」活在驚惶恐懼之中，叫天不應、叫地不聞？他續指，現時不是要港府拯救所有滯留湖北的港人，而是先要營救滯留當地的「婦孺寡弱」，促請港府盡快與中央溝通、特事特辦，派出包機先行接送危急的港人返港。

時事評論員陳雲生亦批評港府處理港人滯留湖北一事上極為不妥，從鑽石公主號事件中已可見港府「無壓力，唔踢唔郁」的作風，針對緊急個案，港府需要盡快與武漢官員協調，並提供醫護人員協助，「尤其是大肚婆，唔係要到出事先做嘢呀？」

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