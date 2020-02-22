孕婦倘確診新冠肺炎　易致早產嬰或母體感染

港人孕婦滯留武漢，令人擔心母親一旦中招感染新冠肺炎，嬰兒亦不能幸免。雖然武漢早前有孕婦確診新冠肺炎，其子出生後亦初步確診感染，但有婦產科醫生指現時孕婦感染數據不足，未能證明胎兒是否可從母體直接感染新冠肺炎，但她憂慮孕婦確診新冠肺炎後，包括肺功能等身體機能急轉直下，令嬰兒需要提早剖腹出生，早產嬰肺部未成熟，加上環境因素及未有做好防護措施，不排除會增加感染風險。

婦產科專科醫生藍寶梅指出，將滯留武漢的人士帶回香港涉一定程序，以日本「鑽石公主號」郵輪為例，即使人口集中在同一郵輪，安排所有港人旅客返港耗時，更何況是要接回分散在武漢各地的港人，相信要撤離武漢內的港人具一定難度。

中大醫學院婦產科學系教授譚永雄亦指出，目前有關孕婦感染新冠肺炎的個案不多，內地亦只有約九至十個個案，未有證據證明可由母體感染胎兒。他續稱，如相關個案孕婦因緊急情況，需在內地產子，亦不用過分憂慮，因國內醫院有完善配套，相信有能力處理。至於港人在內地產子，日後會成為港人還是內地人，消息人士指港人即使在內地產子，亦可透過簡單程序將嬰兒申請回港成為港人。