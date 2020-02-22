探射燈：亂棄口罩放飛劍　行山抗疫變犯險

港人一窩蜂行山，惟山嶺垃圾隨處可見，食物殘骸及包裝盒等，甚至棄置口罩布滿行山徑。

自新冠肺炎爆發，不少人為增強抵抗力，一窩蜂行山，惟山嶺垃圾隨處可見，食物殘骸及包裝盒等，甚至棄置口罩布滿行山徑。環保團體指垃圾多出現在難度不高、較熱門的路徑，又指疫情至今接獲投訴激增，批評推行「自己垃圾自己帶走」的漁護署未有持續執法，醫生擔心人多反增感染風險。

社交平台有貼文展示赤柱犀牛石附近有超過50件垃圾堆積，食物包裝、水樽、膠袋等，沿途更發現近30個棄置口罩。受疫情影響下，行山頓變港人最喜愛活動，早前有網民直斥連蒲台島亦「淪陷」，地上遺留保鮮袋、汽油罐、鞋、營具等。

市區情況更嚴重，平日中午，城門水塘近百人「趁墟」，幾乎人人未有戴口罩，惟不少垃圾隨處亂棄，有行山人士怨聲載道。沿途野餐位置垃圾桶爆滿，桶旁卻有食物殘骸、包裝盒與鋁罐。

另一熱點獅子山，上山路段沿途已可見7、8個口罩棄置，大部分未有包好，甚至掛在樹枝上，石級間亦見痰漬，山頂水果果皮散落一地。此外，前往飛鵝山的路段亦不難發現棄置口罩、包裝袋與紙巾。前往行山的游泳教練方先生批評，港人公民意識不足，擔心行山人士遺下口罩、垃圾，會加劇細菌傳播。

義工團體「清徑先鋒」創辦人李正表示，近日城門水塘、將軍澳魔鬼山、山頂盧吉道一帶棄置口罩情況惡化，垃圾量亦有增加，通常出現在難度不高、較熱門的打卡路徑。綠色力量副主席文志森不諱言，疫情至今，近半個月已接獲10多宗類似檢舉，較以往1月1宗激增。他指2003年沙士爆發期間亦曾出現行山潮，預計熱潮持續半年。他指口罩不但是細菌溫床，其物料難以分解，亦會造成環保問題，建議漁護署在行山路段的出入口多加宣傳。

感染及傳染病專科醫生曾祈殷表示，新冠肺炎病毒經飛沫或接觸傳播，行山人士應注意衞生，用完口罩不應隨處丟棄，免加重清潔人員負擔。他建議選擇較少人行的路線，當見到行山徑人群聚集時，便應前往其他地方，以免增加感染風險。

漁農自然護理署發言人指，在過去數星期，在郊野公園康樂設施及行山徑沿途的確收集到較多棄置口罩及其包裝袋，已安排員工加強清潔。根據《郊野公園及特別地區規例》，任何人在郊野公園及特別地區亂拋垃圾，即屬違法，違例者可被罰款1500港元。

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