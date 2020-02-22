網民熱話：車廂除鞋晾腳極失禮污糟　自私中年婦懶聽勸

中年婦將雙腳晾起，又將雨傘放在座位中間的通道上，被網民圍攻自私。

搭巴士守禮理所當然，如果不守禮隨時影響他人。近日就有市民在巴士上層目擊一名中年婦在上層前座除鞋晾起雙腳，旁邊放着一把撐開的雨傘。網民看後狠批其行徑失禮：「自私無教養」。

網民Diyee Ho日前於Facebook群組「將軍澳主場」分享貼文，從圖片中可見，涉事中年婦除鞋後將雙腳晾在巴士上層擋風玻璃前的平台上，又將打開的雨傘放在通道，令所在位置如自成一角，看上去非常自在，不過其行徑亦惹人不滿。發文者直斥：「唔知佢想點？係咪咁放把遮可以防菌呢？」其後又補充指已當面勸告對方，但對方不但不給反應，「反而覺得我好奇怪」。

貼文發布後，有網民形容情況誇張：「嘩...真係幾誇張喎」「太自私」；有人無奈稱，「包車啦，好冇？」有留言則表示如此動作實際上是害了自己：「依家啲菌咁勁，佢又除鞋又放喺地，其實佢帶晒啲菌上身」。

網民有話說：

Edith Liu：真係咩人都有

Leo Chan：我會坐去後面攞走佢對鞋

Amei Tang：不要同啲無謂人激氣

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