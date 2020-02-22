肺炎疫情嚴重打擊營商　羅致光料失業率短期內升至5%

新冠肺炎疫情陰霾下，香港經濟持續下行，嚴重影響營商環境。勞工及福利局局長羅致光今早(22日)在電台節目表示，目前企業結業及裁員情況較去年底相差好遠，預料失業率情況會惡化得快，雖然未必去到03年沙士水平，但短期內很難避免升至4%至5%，至於會否再進一步惡化，則要視乎疫情。

立法會財務委員會昨晚(21日)通過300億港元防疫抗疫基金撥款，羅指基金主要支援部分去年起已受衝擊行業，包括飲食、零售及旅遊業等，若為各行各業都設計支援方案，需要時間會太長。他又指，相信是次支援有助避免企業於疫情期間倒閉，亦希望有助企業保留員工，認為企業現時若願意保留員工，待疫情後「翻身」速度亦較快。

被問到下周公布的財政預算案會否全民派錢，羅拒絕透露，只稱市民拭目以待，但希望市民留意一旦政府財政赤字太大，會影響日後經濟恢復的進度。對於全港口罩供不應求，但政府早前仍以招標形式「價低者得」採購，羅解釋招標形式是一向慣性做法，但承認現時全球採購口罩的形式已改變。

羅致光日前在網誌提到因無到人多地方或乘搭交通工具，所以22日無戴口罩。他解釋指，香港高峰期每日使用700萬個口罩，佔全球生產量六分一，口罩數量難以持續，故認為公眾應減少社交接觸，「可以唔戴就唔好戴」。他又指，殘疾及安老院舍面對口罩等物料的挑戰，他強調生病的長者及院舍職員才需要戴口罩，大部分長者不用外出就毋須戴，以減少口罩消耗。