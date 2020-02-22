議員指飲食業市道慘不忍睹　外遊遭冰封旅業零收入

在修訂《逃犯條例》風波及新冠肺炎疫情接連打擊下，香港經濟重創，步入寒冬，多個界別的議員今早(22日)在電台節目均指，憂慮疫情令不同行業陷入困難。飲食界議員張宇人表示，飲食業界現時面臨的困難慘不忍睹，很多人不外出用膳，令餐券和積分制度等難以推行，亦令業界難以繼續開源，變得很頹廢。他呼籲更多小型銀行，響應物業按揭「還息不還本」等的抗疫貸款安排，向業界提供協助。

工聯會黃國健表示，早前受社會事件影響，香港已經「五勞七傷」，而疫情有如推人去懸崖。他指雖然企業未出現大規模裁員潮，但近日部分飲食業從業員，收入已經減少30%至40%。

旅遊界議員姚思榮則指，業界原本想在農曆新年追回過去大半年出境旅遊方面的生意，但疫情發生後，情況變得更差，加上不少國家地區都對香港發出旅遊警示，港人外遊時都不免感到擔心，直接「冰封」了出境旅遊市道，導致業界「零收入」，而退錢給旅客和支付員工薪金等，都令部分同業出現周轉困難。

航運交通界議員易志明就稱，自去年6月社會動盪開始，物流及交通業經營已經出現問題，加上疫情發生，形容是「全方位」受影響。他表示，有旅遊巴司機需要停薪留職一段時間，的士司機收入亦由以前的每日800港元，減到現時百多港元。他希望政府可以參考2003年沙士時的做法，推出由政府擔保的免審查貸款，撐住企業，令他們不用結業。