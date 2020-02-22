傳染性感染規模比沙士更大　沈祖堯斥：每日仲有數百旅客過境

香港確診新冠肺炎人數不斷上升，曾參與03年沙士抗疫、中大莫慶堯醫學講座教授沈祖堯今早(22日)在電台節目表示，新冠肺炎較沙士更具傳染性，感染規模亦更大，但現時每天仍有數百名旅客過境，可能為香港帶來新的感染風險，同時醫護亦被告知防護裝備使用量受到審查，甚至將於一個月後耗盡，相信令醫護人員感到不安及沮喪。他又提醒醫護領導層，微笑與擁抱對前線同事意義重大，要告訴他們「黑夜將盡，黎明必至」。

沈稱，負責照顧確診患者的「不潔小組」(Dirty Team)醫護人員，每天需忍受因穿上防護裝備的不便及不適，為病人抽血和送飯，盡力保護他人，但卻因裝備有限要限制使用，而部分醫護下班後因恐將病毒帶回家，自行在醫院宿舍隔離，形容這些折騰及犧牲「不足為外人道」。但他提醒前線醫護，現時因應疫情而生的爭議和批評無法成就甚麼，「但康復者的喜悅和眼淚，會是你一生的回憶」。

他又提到，03年沙士一名帶病毒者導致8A病房中100多名病者和同事發燒病倒，形容當時他們亦感到害怕、沮喪，因當時「唔知道同緊乜嘢戰鬥。」他勉勵醫護「無嘢能夠阻止我哋治療遭受疾病折磨的人，亦無嘢比保持誓言更重要。」他相信對醫護人員而言，面對這樣的危機與困難，往往可令他們重新思考醫護工作的真正意義，令他們重拾使命，而Dirty Team醫護人員的辛勞和奉獻，社會每個人都會看在眼裏。