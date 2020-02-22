劏房戶零津貼遭業主加租　社福界倡租管租津齊推行

社福機構及民間團體今(22日)就「經濟下行及財政預算案建議」舉行記者會。團體指出本地受疫情影響，食品、生活及衞生用品等物價上漲，經濟下行亦造成失業問題，令不少基層市民難以負擔，有劏房住戶指從未有任何政府津貼到手。

團體提出數項短期及中期措施，包括優化對失業及就業不足人士的現金及服務援助、增加就業機會、增撥資源予短期食物援助服務。中期措施則包括住屋紓困措施如於2021年施行租管措施、修訂勞工法例保障零散工，推出交通紓困措施，如增加對基層學生上學交通費支援及將新屋邨及劏房社工隊納入政府恒常資助項目。

關注基層住屋聯席朱詠妍指，早前機構曾訪問240位劏房住戶，超過20%受訪者指，業主因政府提供補貼予劏房戶，故要加租，部分更被濫收雜費如垃圾費、介紹電工費等，最終受惠的根本不是基層市民。另外，受到疫情影響，有街坊向她反映「唔知下個月點算」、「要用儲蓄交租」，更有街坊亦被知會「下個月可能都無咩工返」，情況令人擔憂。團體建議應將劏房租務管制及租金津貼同時實行。

關注綜援低收入聯盟的黃佳鑫指，盼政府提供保障予零散工，為「418」勞工保障條例作中期檢討。他明言對政府有要求，但不敢對政府的財政預算案抱太大期望，並呼籲政府「唔好面對政治訴求有不滿，就將民間團體嘅意見交貨頂一頂」。他指摘政府對於部分政治議題就快速處理，面對民生的超級緊急個案就不予理會。

66歲的街坊霞姨與丈夫二人居住在約60呎的深水埗劏房。她指自己自去年12月開始失業，丈夫則從事公園清潔替工，收入不穩定，月賺約5000至9000港元，單單是繳付水電房租都要3000港元，加上最近開銷增加，如「肉都要60幾蚊一斤」。何況防疫物資價格高昂，她稱「口罩咁貴，寧願唔出街」，直言從未有任何政府津貼到手，擔憂未來生活。