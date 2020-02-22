情變後抑鬱苦纏前度　男督察涉襲擊等4罪還押小欖

癡情男督察與女友分手後，疑不堪情變打擊，曾在汽車車廂內燒炭自殺，後被證實患上抑鬱症。去年8月開始，他被指致電及電郵前女友多番纏擾，前女友雖轉換電話號碼，但他仍8度登門到女方的住所苦纏，女方不勝其煩舉家遷居，但他繼續到女方的工作地點找她，今年2月警方將該名男督察拘捕。

涉案35歲男督察李天洛被控兩項普通襲擊、一項遊蕩致他人擔心及一項拒捕罪，今早(22日)被押送到東區法院提堂，暫毋須答辯。裁判官按控方要求，將案件押後至3月7日，為他索取兩份精神報告，以了解他是否適合答辯。李申請保釋被拒，需還押小欖精神病治療中心看管。

控罪指，李於去年8月29日在長沙灣元州街附近，襲擊前女友X。李另被控於去年9月2日在深灣道水警南分區基地1303室，襲擊另一名女子Y。據了解，Y與李只是朋友關係，並非情侶。李另被控於去年10月31日，在X位於長沙灣元州邨的舊居單位外的共用部分遊蕩，導致X合理擔心自身安全。他另被控於今年2月21日，在葵芳興芳路196號外，抗拒執行職務的警員陳梓軒。

據了解，李天洛現已停職。控方透露，李與X於2018年1月分手，但去年8月他繼續找X，X為了逃避他，遂轉換電話號碼，但他到X的住所外找X。去年9月，李被發現在汽車內燒炭企圖自殺，他獲救後被送往葵涌醫院留院觀察四星期，證實患上抑鬱，他現已被轉介到西九龍精神科跟進，今年5月覆診。

控方指，去年10月發生了遊蕩控罪所指的事件後，X決定與家人搬屋，但李再到X的工作地點找她，其中一次正是今年情人節當天，另一次則在本周二(18日)。

李今早無律師代表，親自用英文與外籍主任裁判官錢禮對答。他起初向法庭表示，自去年9月開始已沒再跟X聯絡，惟錢官發現此與事實不符。李重申他並不知道X的住址，亦無意傷害X，只想跟X對談。他表示不反對法庭禁制他接觸事主，並希望獲准保釋索取精神報告，惟保釋申請遭裁判官拒絕。