排口罩屢撲空　劏房清潔工決不捱炒價︰驚係假

「你夠唔夠口罩呀？」這句話近來成為香港人的日常問候語。市民在街上通宵排隊買口罩的畫面已成香港近月的「風景」。在眾多等待口罩的人龍中，你可能見過他，頭戴鴨舌帽，在人海中翹首以待，他就是老王，為得到口罩花盡心機氣力，卻每次都不成功。

七十多歲的老王是個清潔工，一般人可能早已退休，他卻覺得自己還年輕，可以繼續工作自力更生。不過阻礙他上班的，竟是口罩不足的問題。「返工起碼要用三個，依家一日用一個」老王擔心地道，加上市面上一罩難求，公司都未能提供足夠口罩，他惟有自己貼錢貼時間，踏上尋口罩之旅。

排隊撲口罩成為老王這個月每日必做的行程。「（放工）返嚟都好晏啦，其他人講我先知有口罩派」他稱，有很多次到達現場後，口罩已經派清光了。就如採訪當日，老王家附近的車房向長者派口罩，但他因事前不知道，籌早已派完了，又是空歡喜一場。

免費的輪不到他，那麼付錢買，情況又會好點嗎？他就擔心被騙，「啲口罩紙嚟，賣百七蚊，呢啲我唔用得」。望到家中的口罩只餘十多個，他想「慳住用」，但卻「慳」不了，因為他笑指屈在二十呎的劏房內會悶死，一定要出街抖抖氣，「如果啲口罩可以洗完再用咪好囉」。他想過自製口罩，用紙巾加條繩綁着，起碼衞生過重用。

但老王深知自製口罩實在行不通，最後只好主動找大南區區議員李國權求助，現時起碼有一盒口罩應急，但他只是一個幸運的例外。李國權表示，有極大量街坊因無口罩及消毒用品向他求助，而且情況愈來愈危急，「要打胰島素針但冇消毒紙巾」。他直言數量太多，實在愛莫能助。

「我諗好多市民已經絕望，情況都令人好灰心」，他指區議會雖撥款百多萬買消毒劑，但因市場沒有供應，他們甚麼都做不了。他又表示市民為罩瘋狂，香港政府有一定責任穩定市場的供應，繼而穩定香港人的恐慌。