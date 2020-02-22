輪候抗疫包轟高官錯配物資　8旬婦：最衰唔一早封關

新冠肺炎疫情持續，政府「購罩」不力，近月多個民間團體自組派口罩活動，以幫助買不到口罩的市民。再有團體今早(22日)在香港仔華富邨一帶，向當區長者合共派發2500份內含8個口罩和50港元購物現金券的「抗疫心意包」。

活動原定早上11時開始，但一早已有約80名長者於派發點等候。有份舉辦活動的議員郭偉強表示，他們早一天已先向登記的長者派發兌換券，不用提早排隊，在下午4時前憑券兌換即可。郭續稱，有長者向他訴說「口罩荒」情況，一個口罩連續用了3天仍不捨得掉棄，而是用熱水浸泡，目的僅為盡量延長口罩壽命。他認為疫症當前，社會各界應放下成見。

除已登記人士外，有得知消息趕來的長者期望領取「抗疫包」。80多歲、戴自製布口罩的劉婆婆批評政府抗疫不力，「最衰係佢唔一早封關」。她又形容一眾官員「好奸」，把抗疫物資錯配，令最需要的人反而缺少口罩。她又指，如非必要都盡量不出門，不願消耗口罩存貨。

對於即將於下周三(26日)發布的新一份財政預算案，她希望政府多關顧長者福利和醫護人員的各項抗疫支援，以助醫護對抗疫症。