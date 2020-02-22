警破劫便利店犯罪集團　拘3青年涉新界8宗案

新界區包括屯門、元朗、天水圍、上水、荃灣及葵涌等多間24小時經營的便利店，於本月3日至19日共發生8宗持刀行劫案，共損失約54,000港元及17包香煙。據了解，賊人通常戴上口罩及帽於清晨時分闖入便利店，然後亮刀指嚇職員，並於短時間內掠去店內收銀機現金及櫃位香煙後迅即逃去。

新界北總區重案組接手調查後，鎖定一個犯罪集團，探員於昨日(21日)凌晨時分於多個地點採取行動，以涉嫌行劫拘捕3名年齡介乎17至19歲的本地男子，19歲男子疑為主腦，他們均報稱無業，當中有人有黑社會背景。警員於行動中，成功起回部分贓物及歹徒犯案時的衣著。警方表示調查仍會持續，將來不排除有更多人士被捕。

新界北總區重案組關駿軒總督察表示，歹徒是以集團形式犯案，而且分工仔細。案中主腦負責挑選一些地理較偏僻的便利店為目標，然後再派同黨於附近出没踩線視察，再分發工具予刀手，如牛肉刀、菜刀、生果刀、美工刀及錘子等。而刀手則會於清晨時分戴上口罩及帽子走入目標店舖持刀指嚇店員，並盡量於1分鐘內掠去財物後逃離，期間會更换衣物，以逃避警方追捕。

警方透露，賊人非常狡猾，為了掩人耳目，犯案地區會經常轉換，而每次犯案時所派出的刀手人數亦不一，時而單獨行事，時而夥同1至2個同黨，希望借此混淆警方視線，以為非同一班人所為。而犯案歹徒亦可能初嘗甜頭，犯案次數於後期亦愈趨頻繁，曾經一晚可以作案2次，慶幸8宗劫案當中，都無人受傷。

警方亦表示於新界北區內由今年1月至本月22日，共發生25宗行劫案，其中11宗涉及便利店，而去年同期則只有2宗行劫案。