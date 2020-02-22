抗疫物資共享活動無人撐　旺角捐贈點人流少

新冠肺炎肆虐，港人為求自保四出搶購抗疫物資。有商業機構與社聯合辦「抗疫資源共享活動」，在今明(22日及23日)兩日的中午12時半至下午3時半，於全港6個地區設立流動物資站，收集市民捐贈的抗疫物資，再轉贈予8間社聯會員慈善機構，派給長者、長期病患和無家者。在旺角的收集點只有零星市民捐贈物資。

活動原定於今日中午12時半開始，但至下午1時15分，一行4人的義工隊才在旺角奶路臣街的麥花臣場館出現，活動進行1小時，只有不足10名市民送贈物資。主辦方Me2You的行政總裁黃思遠表示，由於計劃為首次推行，從籌備到實行只用了1周的時間，流動貨車的停泊地點與預想中的情況有出入，因此未能在原定時間開始活動，對此表示抱歉。他們希望在疫情嚴峻的時刻，和港人守望相助，幫助弱勢社群。

到場捐贈了約250個口罩的蕭小姐表示，自己在電視上看見有許多長者沒有口罩、心生憐憫，便斥資3000餘港元購買了10數盒口罩贈予不同的機構，望可解他們的燃眉之急。另一名捐贈了1瓶酒精搓手液的黃小姐則表示，知道近期低下階層難以取得抗疫物資，便盡自己所能「幫得幾多得幾多」。