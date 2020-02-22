日本搞亂疫輪客資料國泰拒載　累港人自費購機票返港

因管理不善而從全球最佳航空公司排名榜跌出三甲的國泰航空，接載鑽石公主號港人的包機安排混亂，惹來劣評如潮。日本政府搞不清密切接觸者定義，國泰航空又拒絕接載，令18名坐完疫監的鑽石公主號香港人及澳門人，昨晚(21日)抵日本羽田機場後望門興嘆，未能登上國泰包機返港，需自費購買全日空航空公司的機票，延至今日(22日)早上才抵港。乘客均斥國泰離譜，做法無法接受。

原定昨晚6時啟程、由港府派出的國泰包機延遲至香港時間晚上9時(日本時間10時)從東京羽田機場起飛，惟其中17名從郵輪落船的港人及1名澳門人，在抵達機場後被國泰拒絕登機。據悉他們到達機場後，被日方的醫生告知是緊密接觸者，但之後被通知是錯誤，惟國泰最終仍拒讓他們登機。望門輕嘆而無法乘搭包機返港的港人直斥國泰的做法無法接受，他們最終自行付費，購買全日空凌晨機回港。

在日本協助「鑽石公主號」郵輪港人的入境處處長曾國衞表示，第2班包機登機人數出現混亂，與日方對密切接觸者定義不同有關，他指日方曾表示，同艙人是密切接觸者，但亦有說過視乎個別情況，政府曾多次查詢密切接觸者的人數，但日方仍未回覆確實數目。

保安局副局長區志光表示，18名乘客無法乘坐包機，要自費坐其他航班回港，認為責任不在港府，如他們向船公司或政府申索，會全面協助。

國泰發言人表示，由於有關人士的資訊並不清晰，需要更多時間核實，因此顧及機組人員、員工及乘客的健康及安全為首要考慮，加上不想延誤包機啟航，讓其他香港居民盡快返港，不得已不能讓有關人士登機。