第3班包機凌晨返港　百港人確診或密切接觸不能離開

港府為撤走鑽石公主號上港人而安排的第二班包機今晨(22日)抵達香港。保安局局長李家超表示，84人昨(21日)乘搭包機返港，當中包括82名香港居民，他們已被送到火炭駿洋邨接受檢疫；其餘2人為澳門居民，澳門政府已安排他們從香港機場直接返回澳門。另外，鑽石公主號上尚有百多名港人，而確診新冠肺炎港人則增至68人，另有32名為密切接觸者。

李續指，昨日有18名乘客因日本當局資料出錯未能乘搭包機，他們其後自費乘客機返回香港，其中17名香港居民已被送到駿洋邨隔離，剩下的1名澳門居民則由澳門政府安排返回澳門。另有兩人被定義為密切接觸者，由日本當局安排酒店接受隔離。

李表示，第3班包機將於明日(23日)凌晨1時45分開出，將接載任何獲日本准許離船、並非被定義為密切接觸者的人士離開，他期望能接載所有乘客回港，但預計乘客不多。他指，由於日本名單昨日出錯，為免有人被遺漏，他們會與日本當局核實名單。

食物及衞生局局長陳肇始指，目前共208名從鑽石公主號返港的人士入住駿洋邨接受檢疫，衞生署會為他們進行醫學監察。昨日出現發燒的9歲男童已送到威爾斯親王醫院治療，初步檢測對新冠病毒呈陰性，今早不適的68歲乘客亦已送院。