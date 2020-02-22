政Whats噏：政府攞8億研重用口罩　鍾國斌諷太慢

鍾國斌話市面起碼有5至6種現成物料可整重用口罩。

新冠肺炎令全球陷入「口罩荒」，港人通宵排隊四圍撲罩已見怪不怪。立法會昨日(21日)通過撥款300億港元設防疫抗疫基金，其中8億港元會畀創新及科技局研發重用口罩。不過早前力推防菌可洗再用「布口罩」嘅紡織及製衣界議員鍾國斌(Felix)今日(22日)就喺社交媒體貼文，話市面起碼有5至6種現成物料可整重用口罩，政府依家攞8億港元嚟做科研，莫非要做啲喺外太空都用到嘅口罩咁話？

Felix喺貼文話唔明政府點解攞咁多錢做科研，仲貼咗張有幾個「布口罩」嘅相，好似寸緊政府又慢又唔識用錢。有網民留言話喺俗稱「棚仔」嘅深水埗布藝市場，用80港元買材料就做到40個重用口罩，等政府研究完，睇怕港人都因無口罩用而染病死晒喇！另一網民直斥政府做事態度就係咁不求甚解，啲錢又唔識用去重點，最終只會加深民怨，促成深層次矛盾，點睇政府都無得救咁話。

另外，創科局局長楊偉雄今朝喺一個電台節目話，已經喺海外搵緊重用口罩嘅原材料，同時制訂緊新嘅測試標準，希望可以喺疫情完結前開始生產喎。

其實Felix都唔係無道理，事關科研通常都要唔少時間，如果政府依家先搵原材料，真係唔知佢個重用口罩幾時面世嘞！