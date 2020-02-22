包機萬事俱備刻不容緩　誰阻救人誰是罪人

東方報業集團伸出援手，解救水深火熱的滯留湖北港人。本集團正聯絡深圳東海航空，商討派包機飛到湖北接載港人，當中考慮商務機或民航機。滯留湖北港人最缺乏的奶粉和藥物，本集團亦會為他們張羅，他們一上到機便有藥食，嬰兒亦有奶飲。檢疫方面，則由港府安排，萬事俱備，也有東方，只欠港府如何配合。十萬火急，刻不容緩，但港府回應欠積極，學者批評無心做，直斥「誰阻救人，誰是罪人！」

新冠肺炎疫情持續，解難救人刻不容緩，然而，重災區湖北省封城後至今，仍有逾2500名滯留港人歸家無期，惶恐終日。當中包括一名懷孕30周、正滯留武漢的香港孕婦，她已超過一個月無外出，個多星期前已聯絡港府，至今未有任何回音，港府亦一直對如何接送滯留港人回港支吾以對，方案全無。

東方報業集團本着與港人同心抗疫精神，願意承擔安排私人救護包機到武漢，把該名孕婦及部分老弱幼接送回港。本集團聯絡深圳東海航空，考慮出動商務機，可以乘坐十多人，優先接載孕婦及部分老弱幼，或可載百多二百人的民航機，容納更多港人。包機可以深圳為目的地，務求以最近的地方收集最多的人，再由深圳坐旅遊巴返港，期間，港府可派檢疫人員陪同。

本集團亦會為港人張羅充足藥物和奶粉，以及其他美點招待，待他們一上機便有藥食，媽媽可以即時餵奶給寶寶。即使有其他理由未能上機，有需要港人亦可到機場領取藥物。機上亦有婦產科醫生和心臟科醫生，隨時候命，照顧有需要人士。檢疫工作和隔離設施則有待港府安排，這是政府責任。至於港府是否接納，若拒絕則要交待原因。

政府則無明確表態，政制及內地事務局只說，特區政府十分關注現時在湖北的港人情況，亦非常理解他們希望可盡快回港。該局正與有關政府部門和衞生專家積極跟進，制定實際可行的實施方案，目標是盡快把滯留在湖北的港人，特別是有特別需要的組群，分批送回香港。該局歡迎和感謝社會人士提出有用的建議，表達提供協助的意願，該局樂意聆聽，細心研究，共同探討切實可行的做法。保安局局長李家超也稱，政制及內地事務局正研究如何處理滯留湖北港人，該局積極處理中，有進展會公布。

深圳東海航空設有包機服務，擁有兩種機型，包括挑戰者300及挑戰者650，分別可載八至十一人。其中挑戰者300可載八至九人，設兩名機組人員，其最大航程可達五千六百多公里。挑戰者650則可載十一人，同樣設兩名機組人員，其最大航程可達七千四百多公里。

理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強說，港府態度冷淡，表現令人失望，而今十萬火急，滯留湖北港人水深火熱，港府應當盡快與內地商討，互相配合，兩地政府都不能拖，否則便是罪人。