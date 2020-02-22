老弱孕婦滯湖北求助東方　冀有物資藥物盡快返港

老弱婦孺被困湖北急需救援！目前至少有2500多名港人仍滯留湖北，其中包括多名孕婦、患先天性心臟病兒童及未足1歲的嬰兒，部分人「斷奶斷藥」，情況十萬火急。港人陳先生一家三口上月前往湖北探親後，因疫情蔓延封城而被困，太太懷孕36周，於下月待產，9歲兒子更患有先天性心臟病，急需下月初回港覆診，陳直言對現況感到十分徬徨，「日日情緒都好低落！」

陳先生向東網苦呻，一家三口上月20日乘高鐵到湖北孝感市探親，原定上月底前返港，卻因疫情封城無法離開。陳指太太正懷孕，預產期是下月26日，同行的兒子又患有先天性心臟病，曾做過手術，原定下月5日要到瑪麗醫院覆診進行超聲波檢查，以決定下一步治療方案，惟陳一直聯絡香港駐武漢辦事處，對方未有協助安排返港事宜。他稱現時附近城鎮已有300多宗確診個案，恐怕在當地醫院產子受到感染的風險較高，亦延誤兒子治療時間。

除孕婦急待產外，亦有9個月大嬰兒滯留當地正受「斷奶」之苦。港人梁小姐上月初在新冠肺炎尚未肆虐之際，與9個月大兒子到湖北孝感市探望老爺及奶奶，惟在疫情爆發前返港不果，滯留至今。她稱兒子原需在本月注射疫苗，現恐錯過注射黃金期，面對當地物資短缺，兒子更要減少食奶，轉食「糊仔」充飢。梁指當地不准外出，只能依賴內地人員運送食物，更指「見到人會好驚」，因擔心感染新冠肺炎，現只冀港府提供援助，為他們提供物資及藥物，並盡早安排回港。

港人陳先生(化名)同樣向東網求助，其太太家鄉在湖北，上月13日太太攜同6歲及3歲的兒子前往黃岡市紅安探望家人，惟至今歸家無期。他與妻兒分隔逾月，坦言十分擔心太太及兩名兒子的健康及情緒狀況，太太更因事件十分自責，「怪自己點解返去、點解唔即時走」，而長子預計今年升小一，他憂慮妻兒到6月仍未能回港，令長子喪失到小學面試的機會。

陳指次子有氣管毛病，需要使用哮喘藥物，早前獲入境處及衞生署協助運送藥物予兒子，他批評港府多次以有困難為由，一直未有接載當地港人回港，「唔明政府喺度安排緊啲乜嘢」，直斥政府欠缺處理方法及確實時間表。