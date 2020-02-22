政Whats噏：楊岳橋拉布阻基金撥款　建制截擊

立法會財務委員會噚晚(21日)大比數通過政府提出涉300億港元「防疫抗疫基金」撥款申請，公民黨(公文袋)議員楊岳橋(AY)喺會議結束前提出臨時動議，要求政府全民派錢1萬元，幫助市民喺新冠肺炎疫情下渡過難關，但動議遭建制派否決，AY跟住就喺Facebook(Fb)貼文，批評建制派否決政府派錢嘅動議，建制派嬲到出煙，今日(22日)先後喺Fb貼文反駁，圍插反對派最識就係「拉布」、「老屈」，手法卑鄙同含血噴人。

泛民主派噚晚喺會議完結前引用財委會《會議程序》第37A條，先後提出10項臨時動議，其中1項就係AY要求政府透過運用300億港元基金嘅款項，向全港所有年滿18歲或以上嘅永久性居民派發1萬元，而唔係等到兩、三個月後先通過嘅財政預算案派發。AY隨即喺Fb貼文，話政府今次要多謝建制派否決動議，又假設預算案會全民派錢，覺得派錢就可以綑綁市民反對嘅撥款(例如警隊開支)一同通過。

民建聯喺Fb反駁AY後，該黨議員周浩鼎更拍片，直斥反對派含血噴人，「老屈」建制派，鬧爆反對派借啲意「拉布」係「唯恐天下不亂」同「整色整水」。佢解釋，建制派統一否決處理10個臨時動議嘅原因，關鍵係避免節外生枝同製造機會畀反對派「拉布」，繼而衍生唔知幾多個鐘頭嘅辯論，最終導致無法通過基金撥款。

身兼行政會議成員嘅葉劉淑儀亦批評反對派手法卑鄙，企圖抹黑建制派一直以嚟嘅努力，佢提到反對派一方面宣傳建制派否決全民派錢，一方面又同意呢個無加入全民派錢嘅議案，反問佢哋係咪精神分裂同惡意中傷？葉劉又話有59人贊成，3人反對通過撥款申請，意味住大部分反對派都同意撥款，佢覺得如果反對派認為必須將派發1萬元嘅建議放入今次撥款內，大可以投反對票。

財委會主席陳健波(波哥)亦喺Fb上載短片，不點名咁批評AY「老屈」，話建制派被人大做文章、「屈得就屈」。佢解釋，其實好多建制派議員都主動要求財政司司長陳茂波派錢，而為咗分秒必爭同紓解民困，確保基金撥款申請可以喺噚晚通過，先決定急市民所急，反對呢啲被形容為「有姿勢，無實際」嘅臨時動議。

波哥又話，如果投票通過呢啲無法律效力、政府又可以唔理嘅動議，由於每項動議容許每人講多3分鐘，又要再投票，尋晚肯定唔能夠通過撥款，所以建制派否決呢10個臨時動議係有原因嘅，仲叫大家唔好怪錯好人呀！