港建築物洗手設施普遍不足　專家促修例改善

新冠肺炎疫情肆虐，除戴口罩防病毒外，勤洗手也非常重要。惟有建築師指出，香港建築物內洗手設施嚴重不足，現行的《建築物條例》不合時宜，僅按建築物的樓面面積及預期人數規定洗手設施所需數量，並沒有就其位置作出規範，如東九龍一個大型商場需上3層才能找到洗手設施洗手，擔心暗藏健康風險，促請政府要求現有建築物及新造建築物增加洗手設施，抵抗疫症並長遠保障市民健康。

現行《建築物條例》明確規定建築物內的洗手設施數目，以商場為例，如商場預計人數少於500人，每125人就應有1個洗手盆。不過香港建設專業聯會會長鄭仲良指出，條例自1954年修訂後至今無修改，不少內容不合時宜，洗手設施只按建築物的預期人數計算出所需數量，並沒有就其位置及其他要求作出規範。

他續說，目前不論政府建築物、大型商場或住宅大廈，公眾洗手設施嚴重不足，或設於不利市民前往使用的地方市民需要兜很遠才可洗手，變相增加細菌病毒傳播的風險。他又舉例如東九龍某大型商場，雖然洗手設施很多，能符合《建築物條例》要求，但設施集中在3樓一個大型洗手間內，市民需上3層才能找到洗手設施洗手。

鄭批評情況不理想，又指雖然不少商廈會在門口放置酒精搓手液供市民使用，但徹底洗手才是保障衞生的關鍵，酒精搓手液應與洗手設施互補並存。他促請政府審視《建築物條例》對洗手設施的規定不足，強制要求新起建築物增加洗手設施，並提供誘因鼓勵業主進行類似工程提供洗手設施，鼓勵市民養成在進入建築物後盡快洗手的習慣，提升防疫措施。