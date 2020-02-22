警隊啟用超級電腦　快速追蹤病毒助抗疫

新冠肺炎疫情擴散，為協助衞生防護中心，警方已經啟動俗稱「超級電腦」的「重大事件調查及災難支援系統 (MIIDSS)」，協助追蹤患者曾去過的地方及接觸過的人士，以確定有否大規模感染，以及減慢疫情擴散速度，例如透過系統知道患者曾去過某幢大廈或某間餐廳，可以透過中央統籌，安排食環署清潔大隊即時去進行消毒。

早於1990年，警隊引入的第一代MIIDSS協助偵查連串棘手懸案。至2003年沙士爆發時，由於當時未知病毒擴散渠道及感染方法，衞生署只能靠病人講述或派護士上門，追蹤患者的行蹤，惟隨着疫情擴散，人手遠追不及實際需要。有見及此，警隊當年啟動MIIDSS，協助衞生署和食環署等相關部門，嘗試「追病毒如追兇」，務求更快速及準確追蹤病毒。

事隔多年，本港遭受新冠肺炎肆虐，而MIIDSS已進化至第三代，警隊再次使用MIIDSS協助追蹤病毒的傳播鏈，尋找超級帶菌者、病原及熱點，協助抗疫。