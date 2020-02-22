政府無正面回應東方派包機　議員批失職不負責任

新冠肺炎疫情肆虐，重災區湖北封城後有多名港人歸家無期，當中更有懷孕逾30周的孕婦因被隔離而無法進行產檢。東方報業集團今日(22日)決定向政府提出，以包機接載滯留者返港，惟政府當局並無正面回應。有議員批政府歎慢板，未有盡一切辦法接回港人。

議員葛珮帆認為，港府有責任協助所有滯留者返港，形容這是對居民的「應有之義」。她指理解政府在計劃執行上有困難，惟目前政府仍在歎慢板，未有盡一切辦法去協助滯留者，如同失職及不負責任。她促請政府與內地當局努力洽談，因滯留者中除了有懷孕逾30周的孕婦，還有很多藥物用罄的長期病患者。她認為政府倘再坐視不理，難免予人漠視婦女權益的感覺。

葛又感謝東方報業集團願意安排包機接載港人回港，認為東方報業集團很有魄力，指安排包機事件令她很感動，強調任何民間自發協助滯留者的舉動，政府都應積極回應。

議員梁美芬指，從政府處理滯留日本「鑽石公主號」郵輪的港人一事可見，其官僚思維嚴重拖慢滯留者返港的進度，雖然「萬事起頭難」，惟政府有責任踏出一步處理問題，冀政府在面對疫情的艱難時刻能撇除官腔陋習，正面回應市民求助。

對於政府仍未與東方報業集團詳細洽談包機安排，梁指近日不少民間團體及私人機構均願意對滯留者施予援手，但成事權始於在政府手上，希望政府不要浪費有心人的意願，「你哋(東方)真係好好，我冇諗過你哋(東方)肯出錢接載港人回港。」她亦樂見其成。她並促請政府盡快與相關人士協商，將滯留於沒有感染個案區域的港人優先接返香港。