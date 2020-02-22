疫情肆虐商戶嗌晒救命　政黨促領展減租勿「獨善其身」

新冠肺炎疫情持續，零售業飽受衝擊，有政黨今(22日)與領展代表會晤，促領展向租戶統一減租50%、把早前推出的8000萬港元「中小商戶同舟計劃」增加至1.8億港元，以保障就業。該政黨引述領展回覆指，由於現時正採取員工在家辦公措施，令決策上的問題需要時間處理，又指「一刀切」減租的措施不可取，援助措施需要視乎每間店舖的實際情況作出評估。有關政黨斥領展不近人情，令商戶「嗌晒救命」。

工聯會議員郭偉強表示，早前領展公布的「中小商戶同舟計劃」設8000萬港元上限，事實上只佔領展每年收益約1%，批評領展在全港經濟下行情況下企圖「獨善其身」。事實上領展有能力、亦有社會義務做得更多。他質疑該計劃實行上有許多細節不清晰，領展雖表明有關商戶應向租務主管查詢詳請，但郭稱有許多商戶向他們反映，租務主管未有回覆查詢，使商戶遲遲未能得到援助，直斥「係咪要等佢(商戶)執笠，你(領展)先至去幫呢？」

議員麥美娟表示，可以預知到在經濟下行的壓力下，小商戶的經營只會愈來愈難，若再沒有實際性的幫助，恐會引起連鎖結業潮，最後受苦的仍是小商戶和普羅市民。麥稱，領展除減租外，亦應推行特別措施支援商戶，如協助他們採購防疫裝備、減冷氣費和管理費等。她又指數星期以來，工聯會已收到十數間屋邨酒樓結業的消息，反映情況嚴峻，嘆道「如果佢哋(領展)有良心，應採最實際方法，減租啦」。