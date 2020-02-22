兒童事務委員向基層童派口罩　明於錫克廟派發

香港的兒童防新冠肺炎疫情支援相對不足，市面上的兒童口罩短缺，基層家庭難以負擔昂貴價格，令子女相對缺乏保護。有見及此，有關注兒童權益的團體自資購入1萬個兒童口罩，今日(22日)在旺角、大角咀及深水埗把口罩派予有需要的兒童，並計劃明日(23日)於灣仔錫克廟繼續派發。

兒童事務委員會非官方委員一行10多人，早前自資購入1萬個兒童口罩，包括4000個適合3至6歲、以及6000個適合5至12歲小童使用的外科口罩，把部分口罩送至10個以服務兒童為本的非牟利組織之餘，更親身到大角咀及深水埗一帶的劏房和板間房派發口罩。考慮到少數族裔家長未必有足夠資源購買口罩，眾人到訪「香港赫特穆諾博瓦伊斯蘭理事會」，贈送口罩予穆斯林兒童。

委員會非官方委員葉柏強指出，基層家庭的居住環境擠迫，生活空間狹小，兒童大多營養不足，不但較容易受感染，病情普遍較為嚴重，惟他們往往缺乏保護和被關注，冀是次活動可喚起大眾關注。另一位非官方委員鄭煦喬坦言該批兒童口罩或未能照顧所有兒童的需要，冀能藉此喚起大眾對兒童健康的關注，尤其是來自基層家庭、有特殊教育需要及少數族裔的兒童。