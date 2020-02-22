政Whats噏：田北辰引專家意見　續倡郵輪做隔離營

新冠肺炎確診個案愈嚟愈多，政府早前喺各區搵隔離營，但遭到強烈反對，於是議員田北辰(田二少)就建議不如搵郵輪做海上隔離喇，咁就會少啲矛盾。點知鑽石公主號嘅新冠肺炎個案大爆發，旋即令人質疑好唔掂喎！可能因為咁，田二少話要搵真相。

田二少日前喺Facebook貼文，話之前佢嘗試幫政府諗辦法，試下搵有冇郵輪可以做隔離營，咁實無人會反對啦。但呢排市民見到鑽石公主號嘅情況，都擔心會唔會喺郵輪上用中央空調，容易傳播病毒呢？

市民睇到郵輪變咗疫輪，又真係好驚嘅。但田二少引述有日本傳染病專家上船觀察之後就話，船上嘅防疫措施做得好差，先會咁多人受感染，又引述中大呼吸系統科講座教授許樹昌教授亦都話，估計唔係中央冷氣播毒，否則感染人數會更多。另外，仲有一個情況可以參考，就係喺同時間，另一架有確診個案嘅世界夢號，並冇大規模爆發。

綜合有關嘅意見之後，田二少都覺得係郵輪嘅防疫做得差啫，於是就問若果做好防疫措施嘅話，用郵輪做隔離營仲有冇問題呢？佢認為政府應該搵專家認真研究，畀個科學結論，唔好令大家估吓估吓，又話如果郵輪做隔離營係得嘅話，市民就唔會咁擔心民居附近有隔離中心嘞！