議員鬧爆港府見死不救　感謝東方伸援手

新冠肺炎疫情肆虐，重災區湖北封城後仍有逾二千五百名港人歸家無期，當中更有懷孕逾三十周的孕婦因被隔離而無法進行產檢，大批寡弱婦孺叫天不應，叫地不聞，港府懶理，見死不救。東方報業集團願意伸出援手，承擔派出私人救護包機接載滯留者，惟港府回應「Hea答」欠積極，有議員狠批港府歎慢板，未有盡一切辦法接回滯留港人，希望港府不要浪費有心人的意願。

議員葛珮帆認為，港府有責任協助所有滯留者返港，形容這是對港人的「應有之義」。她指，理解港府在計劃執行上有困難，惟目前政府仍在歎慢板，未有盡一切辦法協助滯留者，如同失職及不負責任。

葛促請政府與內地當局努力洽商，因滯留者中除了有懷孕逾三十周的孕婦，還有很多藥物用罄的長期病患者。她認為政府倘再坐視不理，難免予人漠視婦女及長者權益的感覺。葛又感謝東方報業集團願意包機接載港人回港，認為東方報業集團很有魄力，安排包機事件令她很感動，強調任何民間自發協助滯留者的舉動，政府都應積極回應。

議員梁美芬指，從港府處理滯留日本「鑽石公主號」郵輪的港人一事可見，其官僚思維嚴重拖慢滯留者返港的進度，雖然「萬事起頭難」，惟港府有責任踏出一步處理問題，她冀港府在面對疫情的艱難時刻能撇棄官腔陋習，積極回應市民求助。

對於政府仍未與東方報業集團詳細洽談包機安排，梁指近日不少民間團體及私人機構均願意對滯留者施予援手，但成事權始終在港府手上，希望港府不要浪費有心人的意願，「你哋（東方報業集團）真係好好。」她樂見其成，並促請港府盡快與相關人士協商，將滯留於沒有感染個案區域的港人優先接返本港。