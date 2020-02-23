港婦懷胎36周　湖北分娩高危

懷胎九月孕婦被困湖北急需待救！繼前日有身在武漢、懷孕卅周的香港孕婦求救後，本報再接獲港人孕婦求助，指他們一家三口已被困湖北逾一個月，其太太已懷孕卅六周下月待產，又指九歲兒子因患有先天性心臟病，急需下月初回港覆診。該名港人稱他們已有逾一個月無出門，無法返港工作養家餬口之餘，更日日為疫情擔驚受怕，直言對現況感十分徬徨，「日日情緒都好低落！」

東方報業集團提出願派包機接載湖北有急切需要寡弱婦孺後，隨即接獲不少求助，其中，港人陳先生指，一家三口上月廿日乘高鐵到湖北孝感市探親，原定上月底返港，卻因湖北省內各市突然封城無法離開。陳指其妻已懷孕卅六周，預產期為下月廿六日。陳苦嘆，現時所在的城鎮已有三百多宗確診個案，擔心妻子若未能及時返港，在當地醫院產子會有較高風險受到感染。

除面對妻子臨盆在即，陳先生尚擔心患有先天性心臟病的九歲兒子會延誤診治，因其子原定下周四（5日）要到瑪麗醫院覆診及進行超聲波檢查，以決定下一步治療方案，惟現時解封無期，擔心其子的病患會惡化。

面對妻兒受困，陳亦苦無對策。在港從事倉務員的他明言手停口停，急需回港工作賺錢養活全家。他指自己一直有聯絡港府駐武漢經濟貿易辦事處，但對方遲遲未安排返港事宜，亦未有交代何時能返港，更稱已有一個多月未曾外出，每日都飽受煎熬：「大家情緒好唔穩定，好焦慮，想盡快返香港。」