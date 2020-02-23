東方日報A1：東方報業集團包機候命　政府再拖必鑄大禍

東方報業集團伸出援手，解救水深火熱的滯留湖北港人。本集團正聯絡深圳東海航空，商討派包機飛到湖北接載港人，當中考慮商務機或民航機。滯留湖北港人最缺乏的奶粉和藥物，本集團亦會為他們張羅，他們一上到機便有藥食，嬰兒亦有奶飲。本報亦正與深圳的醫院聯絡，讓這批人士到該院留醫隔離，甚至分娩。檢疫方面，則由港府安排，萬事俱備，也有東方，只欠港府如何配合。十萬火急，刻不容緩，但港府回應欠積極，學者批評無心做，直斥「誰阻救人，誰是罪人！」

新冠肺炎疫情持續，解難救人刻不容緩，然而，重災區湖北省封城後至今，仍有逾二千五百名滯留港人歸家無期，惶恐終日。當中包括一名懷孕三十周、正滯留武漢的香港孕婦，她已超過一個月無外出，個多星期前已聯絡港府，至今未有任何回音，港府亦一直對如何接送滯留港人回港支吾以對，方案全無。

東方報業集團本着與港人同心抗疫精神，願意承擔安排私人救護包機到武漢，把該名孕婦及部分老弱幼接送回港。本集團聯絡深圳東海航空，考慮出動商務機，可以乘坐十多人，優先接載孕婦及部分老弱幼，或可載百多二百人的民航機，容納更多港人。包機可以深圳為目的地，務求以最近的地方收集最多的人，再由深圳坐旅遊巴返港，期間，港府可派檢疫人員陪同。

本集團亦會為港人張羅充足藥物和奶粉，以及其他美點招待，待他們一上機便有藥食，媽媽可以即時餵奶給寶寶。即使有其他理由未能上機，有需要港人亦可到機場領取藥物。機上亦有婦產科醫生和心臟科醫生，隨時候命，照顧有需要人士。檢疫工作和隔離設施則有待港府安排，這是政府責任。至於港府是否接納，若拒絕則要交代原因。

雖然萬事俱備，惟政制及內地事務局對本報的包機方案，僅指政府十分關注現時在湖北的港人情況，亦非常理解他們希望可盡快回港。該局正與有關政府部門和衞生專家積極跟進，制訂實際可行的實施方案，目標是盡快把滯留在湖北的港人，尤其是有特別需要的組群，分批送回香港。該局歡迎和感謝社會人士提出有用的建議，表達提供協助的意願，細心研究，共同探討切實可行的做法。保安局局長李家超也稱，政制及內地事務局正研究如何處理滯留湖北港人，該局積極處理中，有進展會公布。

理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強說，港府態度冷淡，表現令人失望，如今十萬火急，滯留湖北港人正處水深火熱中，港府應當盡快與內地商討，互相配合，兩地政府都不能拖，否則便是罪人。

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