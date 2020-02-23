我有正能量：護老抗疫　送暖基層

有組織舉辦防疫工作坊，指導參加者自製酒精搓手液，贈送予有需要的獨居長者。

新冠肺炎肆虐，全城恐慌盲搶物資，口罩、酒精搓手液等防疫用品供應嚴重短缺，即使有存貨亦被炒至天價發售，長者、低下階層經濟能力有限，根本無法負擔。有組織特意舉辦防疫工作坊，指導參加者自製酒精搓手液，贈送予有需要的獨居長者。針對防疫資訊氾濫，傳言滿天飛，他們邀請專家作解說，讓參加者掌握新型冠狀病毒的基本知識，以正面的心態對抗疫情。

疫情擴散，人人自危，但港人的互助精神在近日展現無遺。這天25位義工參加葵涌扶輪青年服務團舉辦的防疫知識分享及自製酒精搓手液工作坊。他們分成3組製作搓手液，大家都十分專心聽從導師的指導，按照比例將各種材料混合在一起，小心翼翼倒進預先消毒過的膠樽裏，一支酒精搓手液便製作完成。

當日義工同心協力製作了約100支小型酒精搓手液，將會交由香港小童群益會賽馬會南葵涌青少年綜合服務中心，轉贈予有需要的獨居長者。義工James指，製作過程並不困難，最重要是確保容器潔淨，「學識咗梗係想自己喺屋企整，但依家物資短缺，製作搓手液嘅材料都好難搵。」

防疫用品固然重要，但市民亦應掌握正確防疫知識及心態。有見及此，活動舉辦機構邀請病毒免疫學博士葉名琛（Simon），講解新型冠狀病毒的資訊，Simon本身是扶輪青年服務團的前團員，以往曾向團員分享自己做病毒研究的經驗，「今次肺炎嘅冠狀病毒同我本身研究嘅課題有關，所以服務團邀請我嘅時候，我都欣然答應。」他在講座中講解了甚麼是冠狀病毒、病毒的威脅、如何預防等課題，亦解答了參加者對於疫情的各種疑問，澄清市面上一些錯誤的疫情資訊。

Simon指，坊間有不同的產品標榜能有效消毒，甚至有廠商聲稱產品能將病毒中的能量抽走，將病毒殺死，「呢個方法基本上唔可行，因為病毒本身係冇能量儲藏嘅。」對於坊間上流傳各種奇怪的防疫方法，Simon稱應加強公眾教育，特別是病毒的構造及形成，讓市民有知識分析市面產品聲稱的可行性，以避免花費大量金錢購買無效產品。

他提醒，市民若想減低感染風險，應盡量保持空氣流通及雙手衞生，「大家謹記雙手清潔係好重要，同埋唔好捽眼、捽鼻，已經係好有用。」他又提醒市民若發現自己有病徵時，要馬上求醫，並減少到人多擠迫的地方。

「依家坊間有關肺炎嘅資訊五花八門，都唔知邊啲真邊啲假。」葵涌扶輪青年服務團團長Miffy眼見市民因各式各樣有關新冠肺炎的資訊而陷入恐慌，特意舉辦防疫工作坊，希望可以提升參加者對疫情的了解，幫助他們掌握正確的肺炎資訊。她亦希望在防疫物資短缺的情況下，可以藉工作坊分享一些實用和低成本的自製酒精搓手液方法，「希望參加者學識之後，可以喺屋企自己整，或者整完派畀身邊有需要嘅人士。」

葵涌扶輪社社長Gary表示，用了逾兩星期籌備工作坊，「最難係搵物資，尤其係裝酒精搓手液嘅樽仔，我哋搵咗勁耐。」他指，現時防疫用品大多被搶購一空或炒至天價，膠樽及火酒等均十分短缺，為了找齊所需物資花盡心機，「除咗工作坊，我哋都有捐口罩畀有需要嘅人，主要服務對象都係葵涌、葵興地區嘅老人家。」

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