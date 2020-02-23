探射燈：政府慣性拖延　恐未補貼先結業

防疫抗疫基金推出，即被各黨派批評做法如同「擠牙膏」。當中零售從業員因市道直線向下而出現開工不足甚至失業潮，有人生計響起警號。零售業店舖將有8萬港元津貼，有工會盼政府能夠火速發放津貼之餘，受惠商店也用相關資助回饋職員，助他們解燃眉之急。

「有假清假，冇假就放無薪，或者輪住返！」零售及批發從業員協會理事長蔡宗建指，疫情對零售業界打擊空前巨大，比起「沙士」時更慘，許多商店的每日營業額由過往數萬元跌至數千元，店員被迫放假，例如百貨公司的推廣員，原本需要兩人變為一人，員工更輪流上班，最嚴重的是一個月返工，一個月放假，但放假的日子完全沒有收入，直接影響供樓及生活開支，不少從業員苦不堪言。

蔡指，政府若發放抗疫津貼疑早不疑遲，最理想在今個月內發放到商戶手中，並希望僱主將部分金額補貼過去減少收入的員工，拖延恐怕商戶未獲津貼已先結業，津貼的意義便蕩然無存。該會亦爭取政府設立緊急援助基金，幫助收入減少的從業員獲資助，冀每月金額約有1.3萬港元。

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