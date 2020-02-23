探射燈：補習界亦受忽視　10萬人憂失業

政府日前推出防疫抗疫基金救市，惟除了汽車服務業訴苦未能受惠，不少受停學影響的相關行業亦來「同聲一哭」。有團體直指被忽視，而即使獲資助亦只屬杯水車薪。

「我唔知可以捱幾耐。」全職足球教練的梁小姐表示，於學校及社區中心任教，每月約有2萬港元收入。停課令家庭頓變「零收入」，要靠儲蓄過活。她質疑教育局停課通知太倉卒，難以安排行政事宜。而到校戲劇導師Doris指，學校停課至今，大部分戲劇班只上數堂，估計停課期間收入減少1至2萬港元不等。她盼教育局能與學校協調，發放全薪予導師，與教師看齊。

「今個月執咗元朗間總店，依家荃灣嗰間都唔知捱到幾耐！」原本經營2間補習社的李先生坦言，若停課持續，加上業主不減租，在零收入卻要每月支付約5萬港元租金及員工薪酬下，若無支援只能結業。另教育中心聯盟發言人蘇先生指，業界涉及8000機構及10萬從業員，而補習社對基層家庭尤其重要，認為政府不應忽視。

此外，學童車協會主席林志平指，有見疫情未退，復課無期，不少車公司手停口停，面臨倒閉。雖然政府計劃向每輛校巴提供1至2萬元的資助，惟林直指屬杯水車薪，希望政府加碼支援業界。

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