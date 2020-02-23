探射燈：政府紓困半桶水　賣車修車吊鹽水

受新冠肺炎影響，運輸業及建造業步入寒冬，連帶相關的汽車服務業亦受衝擊。有經營二手車銷售的東主指上月生意較去年同期下跌近70%；銷售重型車的負責人更指今年至今只有1宗生意。業內擔心結業潮一觸即發，惟苦主卻成政府公布的防疫抗疫基金（下稱基金）「遺孤」，議員批評政府「救啲唔救啲」，促盡快作出補漏拾遺措施，助行業度過難關。

經營二手車銷售姜先生直指，今年1月生意較去年同期銳減近70%，每月要補貼近6位數字金額維持車場的營運。而部分以散工形式聘請的技工亦因此「冇工開」，受影響的人數有逾15人，姜坦言，若情況未見好轉，或會在4個月間結束現時業務。他指過去政府一直忽視汽車服務業的人才培訓，而是次抗疫基金亦未見提供協助，感到失望。

售賣重型車的呂先生表示，過往每年可售出約100輛吊臂車，但今年1月錄得零交易，近日才有1宗生意。他坦言，政府的基金主要針對零售及旅遊業，汽車服務業並無任何幫助。

現時本港約有5000商戶從事汽車服務業，但政府日前宣布推出約300億港元的基金中，只計劃向運輸業提供約32億港元的補貼，但無涵蓋汽車服務業，而措施主要以短期資助為主。

提供汽車倉存和物流公司服務的負責人于先生表示，其公司會為無法償還供款的汽車提供倉存服務，惟此類型車輛近月數量急升近1倍，「逼爆」整個車場，當中不乏輕型及重型貨車、旅遊巴等「搵食車」。

香港左軚汽車商會會長陳明謙直指，疫情令整個汽車服務行業面對史無前例的影響。新車銷售下跌近九成，維修服務需求亦因商業活動減少而下降，二手車和零部件外銷行業更「吊緊鹽水」，部分商戶面臨倒閉。他認為政府除控制疫情外，亦須研究長遠措施振興經濟。

議員易志明表示，歡迎政府就運輸業界作出補漏拾遺措施，但措施未能涵蓋如物流、貨運等行業，力度亦見不足。他希望政府可與銀行業界商討，參考沙士時推出短期借貸，或擴展「還息不還本」至其他銀行，讓業界度過難關。

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