政府設督導委員會　監察防疫基金運作

新冠肺炎肆虐下香港經濟受到重挫，立法會前日(21日)通過一筆過300億港元的撥款供防疫抗疫基金所用。政務司司長張建宗今(23日)於網誌表示，政府下星期會成立一個防疫抗疫基金督導委員會，由他擔任主席，負責監察基金的運作和使用情況。

張指，疫情持續令香港多個行業受重創，勞工市場進一步放緩，根據2月份最新數字，單日訪港旅客人次跌至低於3000，導致整體商業和經濟活動顯著減慢，當中飲食、零售、消費及旅遊相關等行業更是首當其衝，預期香港就業市場面對的壓力將會大增。他強調委員會會爭分奪秒，全力落實各項措施，並以「簡化申請，盡快發放」為原則，務求盡快讓相關的企業和市民受惠，務求做到「急市民所急」。

而鑑於現時防疫形勢仍然嚴峻，他指，政府的首要任務是盡力控制疫情，保障市民健康，會繼續密切監察疫情發展，評估疫情對社會的影響，聽取專家意見和考慮香港實際情況後推出所需措施。

防疫抗疫基金涉及24項具針對性的措施，其中約100億港元用於提升政府及各方應對疫情的能力，包括確保口罩及個人防護裝備的供應；14項措施涉及170億港元，用於派發一次性的津貼，支援受影響企業以及向弱勢及有需要人士發放特別津貼等。