羅致光認防疫基金只助有限行業　拒設失業援助金

立法會財務委員會通過300億港元防疫抗疫基金之後，勞工及福利局局長羅致光今(23日)在網誌承認，防疫基金較為集中援助的是由2019年下半年已深受影響，至今面對疫情這更大一浪衝擊的有限數個行業，下一步則要待財政司司長公布的紓困措施。

他續指，基金會向失業1個月以上、於4月前曾領取在職家庭津貼或各項學生資助計劃的人士，發放最多3個月的現金津貼計劃，由於涉及審批程序需時較久，該局考慮簡化措施，向合資格人士提供一筆過特別津貼，預計4個月內開始發放相關款項。

羅解釋，簡化措施將透過在職家庭及學生資助事務處的現有資料庫，直接向每個合資格的職津住戶和設入息審查的學前和中小學學生資助住戶，提供一筆過的特別津貼，藉此減省審批程序。預計約有5.8萬個職津住戶及14.5萬個學生資助住戶將受惠於這項一筆過特別津貼。

為協助幼兒中心解決財政困難，政府建議向資助及非資助幼兒中心(包括附設於幼稚園的幼兒中心)提供一筆特別津貼，為期4個月，合共2.2億港元，涉及約2.2萬名兒童。學生資助方面，他們會獲發一筆過4640港元，預計整體開支約為9.9億港元，是之前1月份所建議的9倍。羅強調，4個月時間仍然偏長，該局會努力達致愈早愈好。

對於有議員提出成立失業援助金，但至今無人願意認真討論援助金與遣散費及長期服務金的關係，以及相關的供款問題，羅指世界上沒有一種失業援助金是既不需要供款、亦不需要入息或資產審查。而「臨時」失業援助金亦是遠水不能救近火，因為有僱員失業、開工不足、放無薪假、因被強制檢疫14天等，影響既深且遠，局方當前急務是聚焦支援低收入的家庭，讓他們能夠盡快獲得款項，解燃眉之急。