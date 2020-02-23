市建局擬選樓花項目作「首置」發售　提供1400個單位

香港一屋難求，政府要求市建局在重建項目中提供更多「首置」或其他類別的資助出售房屋單位。市建局行政總監韋志成今日(23日)在網誌透露，局方將會在短中期措施中，從未來5年內可以發售樓花的項目中，挑選了兩個合共可提供約1400個單位的項目，詳細研究將有關單位以「首置」形式發售。

至於「煥然懿居」的剩餘40多個單位，由於政府已放寬由香港按證保險有限公司提供的最高90%按揭貸款安排，市建局正計劃將該項目剩餘的3房單位，同樣以「首置」形式發售。

不過，韋志成亦稱，現時市建局的流動資金只有約110億港元，在未來5年的業務綱領計劃中，有21個項目正在或準備進行收購，預計總收購成本已達到1000億港元，所需金額遠遠超出目前市建局擁有的流動資金，可以預期，在未計算發展「首置」項目的成本下，市建局在3至4年後便會出現流動資金短缺的情況。

韋又指，要長遠和持續地提供「首置」房屋，開拓新發展土地來興建住屋，遠遠較用舊樓重建的方式來發展更具成本效益。他認為政府可考慮這個方向創造新的土地資源，提升效能和效益。