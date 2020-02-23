美輪大廈2人確診　住客：疫情防不勝防「唔驚得咁多」

新冠肺炎疫情持續，2名昨日(22日)確診的96歲及76歲女士皆曾到過北角美輪大廈佛堂福慧精舍。有在大廈內工作的印傭表示擔心，但也有住客表示「都唔驚得咁多」，認為新冠肺炎防不勝防，並強調大廈一直十分整潔。

美輪大廈今日(23日)仍有不少市民出入，雖然今日適逢2月初一，但沒有人持香燭冥鏹進入佛堂參拜。穿上全套保護衣物的食環署職員則在早上約9時15分到美輪大廈對出的書局街清潔，大廈的管理員亦在門外貼出告示，指大廈內一切公眾活動暫停，所有出入大廈的人必須戴口罩和量體溫。

在大廈13樓工作的印傭Siti表示，自己在電視得知大廈有確診個案，加上有網上傳言指佛堂有職員住在13樓，直言「好驚呀」。她今早出門買菜時戴上N95口罩和即棄手套，並隨身攜帶和酒精搓手液，又用風褸的帽子緊套頭部。她表示幸好區內的藥房仍有防疫物資可以購買，傭主亦願意為她提供防疫裝備。她指平日都會見到不少善信到大廈參拜，因此對疫情在大廈爆發感到擔心。她稱僱主通常大約一星期會派她出門一次採購生活用品，其餘時間盡量不出門。

另外一名大廈住客則表示，「都唔驚得咁多」，表示不知道已有確診個案在大廈出現，只稱「話知佢有幾個啦，都唔關我事」。他又指其實新冠肺炎防不勝防，外訪者到大廈時不會知道其是否隱形患者。他續稱自己家中經常清潔，大廈亦十分整潔、住客大部分都會戴口罩，因此不會過度擔心。

至早上10時，現年83的歲的蓮婆婆打算到佛堂拿取免費的齋飯，但卻未能進入。她指每逢初一、十五，一樓、五樓的佛堂皆會有免費飯盒派發，通常會有約50人排隊，等逾半小時才可取飯，她又指不太擔心會感染新冠肺炎。

東區區議員李予信表示，知道大廈有確診個案後，已立即聯絡食環署「洗街」，亦已與大廈的業主立案法團聯絡，在大門張貼告示，只限訪客和居民出入大廈。他又指大廈的居民有向他表示擔憂，他會盡力與大廈的物業管理公司聯絡，在近期加強清潔。