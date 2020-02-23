政黨請願促盡快落實惠民措施　醫療券加碼

政府將於本周三(26日)發表財政預算案，有工會今(23日)到政府總部外請願，敦促政府盡快落實惠民措施，建議政府全民派港幣1萬港元、取消暫繳稅、強積金對沖等。

工聯會約30人到政府總部外請願，建議政府全民派港幣1萬港元、取消暫繳稅、取消強積金對沖、推出緊急失業援助金、向合資格長者發放最長6個月援助金、將長者醫療券由每年2000港元上調至不少於3000港元、增設每年不少於2000港元的長者牙科券及婦科醫療券，以減輕疫情對市民的衝擊。工會成員高呼「全民派錢一萬」、「落實租津租管」等口號，其後政府派員接過請願信。

議員麥美娟表示，工聯會早前已與勞工及福利局局長羅致光會面，提出盡快設立緊急失業援助金，但羅表示需時數月。麥批評政府「堅離地」，又指羅號稱IQ(智商)最高局長但不接地氣，又指現時有不少打工仔沒有收入，建議政府盡快向全港市民發放1萬港元。她又指，市民最近忙於四處搜購口罩，而口罩價格尚未穩定，形容是「海鮮價」，望政府盡快立法禁止炒賣防疫物品。

議員郭偉強希望政府盡快落實每年10萬港元的租金免稅額，減輕低收入人士及中產的主屋開支。他指現時經濟環境惡劣，呼籲政府盡快落實早前提出的10大紓困措施。