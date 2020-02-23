劏房戶缺防疫物資留家不安全　社協促盡快復課

香港社區組織協會今(23日)公布基層家庭面對新冠肺炎疫症的困難問卷調查報告。團體共訪問397位市民，近70%指家中沒能力負擔購買防疫物品的開支，當中約60%市民只有1至10個口罩存貨量。團體建議，為受疫症影響的基層家庭提供「抗疫津貼」、擴闊低收入家庭津貼的受助對象及向弱勢社群免費派發防疫裝備等。

香港社區組織協會組織幹事王智源指，近40%市民擔心劏房廚廁合一及舊樓沒人清潔會傳播病毒。溫女士一家居住在劏房，依靠丈夫地盤工作支撐一家四口。原本1月收入有1萬港元，但2月只工作1星期，得約6000港元收入，月租已需5000港元，她直言：「唔知下個月點交租，擔心沒屋住甚至無家可歸。」她續指居住環境2樓是賓館，平時未見有人清潔，後巷非常髒，廁所亦有臭味傳出，非常擔心受感染，而現時買不到口罩，會用漂白水洗完再重用，一至兩星期用一個，小孩更是一個月都沒出過街。

86歲婆婆指早前疫情爆發，沒口罩非常擔心，直到聽到早前有商店位於九龍灣售賣口罩，便半夜4時去排隊，至翌日中午才買到一盒口罩，導致腳抽筋至大腿。她同時指摘政府防疫沒儲備，對老人家沒照顧，自己平時在口罩內放多張紙巾，延長口罩使用時間。

70歲的婆婆指自己患有糖尿病，疫情爆發後對自己心裏造成負擔，終日惶惶不安，現時口罩內放置果皮，令口罩不容易沾濕，可用多幾日。

香港社區組織協會兒童權利關注會主席黃澤明建議政府應盡快復課，並為學校提供援助，定期清潔課室及儲備口罩。他指基層留在家中未必安全，因其居住環境空氣不流通，對孩童造成影響更大。