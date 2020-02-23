批設肺炎指定診所欠諮詢　逾百屯門居民遊行抗議

醫管局早前宣布全港18間應對新冠肺炎的指定診所，而屯門區仁愛分科診所為其中一所。該區區議員今早（23日）發起遊行，反對指定診所選址沒有諮詢居民。

有關遊行獲得警方發出不反對通知書，遊行由屯門新墟青賢花園起步，該區區議員黎駿穎在起步前稱，遊行並非反對指定診所設在「屋企旁邊」，而是不滿政府在決定選址時沒有諮詢居民意見，該診所亦未能進行病毒測試，只是作分流到屯門醫院。

遊行在11時起步，現場有過百名市民參與，將步行至仁愛診所，大批警員戒備。沿途有參與市民手持標語、旗幟高叫口號，亦有人不停指罵警員。

至約11時50分，隊伍到達仁愛分科診所，主辦單位宣布遊行結束，黎駿穎指約有500人參與遊行。現場仍有不少人士聚集，部分人向在場警員大叫口號。

楊先生(63歲)指，自己在買餸回家途中看到遊行隊伍後加入，就算偏離回家路線，仍會參與至遊行結束。他認為，政府在有限度封關之前，已有過萬人從內地湧港，若有人患肺炎，就會造成社區爆發，故已不止是屯門設指定診所就會造成社區爆發的問題。

他又指，一家三口家目前有兩盒口罩，可用兩個月。為「慳住用」他會一個口罩三日戴，眼見有長者不夠口罩，都會送予他們。

此外，居於診所斜對面華都花園的陳先生指自己本身有皮膚問題，要定期到仁愛診所覆診，而該診所本身有為眼科中心及婦女健康中心，但若設為肺炎診所，所有使用者須用同一門口出入，增加感染風險。

他又指，屯門另有兩所診所，其中湖康診所旁邊只有警署及網球場，較仁愛診所較不接近市中心，認為政府可以考慮作指定診所。