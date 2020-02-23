網購名牌袋無貨收　38苦主追討無門涉3.2萬元

有政黨近期收到數十宗網上代理名牌手袋騙案，今日(23日)聯同苦主開記者會公開細節，並與部分苦主到警署報案。涉事的騙徒透過多個Facebook專頁作招徠，售賣美國品牌的手袋產品，又會提供產品的實物圖予他們參考，但在事主付款後，即不停推遲出貨日期、甚至封鎖事主，令他們追討無門。

黃大仙區區議員莫嘉嫻指出，民主黨截至昨日(22日)共收到38宗求助，涉及金額約3.2萬港元，她表示騙徒的手法相似，8個專頁中大部分入數戶口相同，認為有很大機會為同一集團營運。她指有關專頁中的「讚好」數量有近7000至8000個、貨品資訊更新頻率高、加上價格為專門店的5至6折、專頁中亦有人留言指已經收到貨品，引起大量市民興趣，繼而受騙。她指近年網上騙案數量有上升趨勢，籲政府加強規管。

事主A表示，她在去年12月透過社交平台留意到有關專頁，認為專頁的瀏覽人數多，貼文中又有不同用戶評語，加上價格便宜，便轉帳650港元予賣家，欲購買一個背包。賣家聲稱在其入數後3至5日即會出貨，但她一直沒有收到貨品，賣家又諸多推搪，甚至提供了一個虛假的郵件編號讓她追查。至今年1月，有關專頁被刪除，令她追討無門。她續指，苦主間建立了通訊軟件的群組，有近110名成員，最嚴重者被騙逾2萬港元，認為各事主被騙的總金額可能近10萬港元。

議員胡志偉強調，雖然單宗案件涉及的金額不高，但不少苦主皆認為「少少錢就算啦」，便沒有跟進，預測苦主數量比現時已知的多。他又指收到的求助中，有不少人已經報案，但只有少數人獲警方跟進，他促警方嚴肅跟進事件，否則或會引起「骨牌效應」，令更多市民以相似的手法受騙。